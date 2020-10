VOA60 Afrique du 30 octobre 2020

En Guinée, les forces de sécurité ont bloqué les accès du centre de Conakry et un haut gradé a été tué dans un camp militaire à l'est de la capitale.L'audience des suspects noirs dans l'assassinat d'un éleveur blanc s'est ouverte vendredi sous haute tension dans le centre de l'Afrique du Sud. L'urgence humanitaire au Sahel central va être discutée mardi lors d'une conférence ministérielle destinée à lever des fonds et attirer l'attention de la...