Les droits et la transparence devraient au cœur des efforts pour les vaccins contre le Covid-19

(New York) – Les gouvernements devraient maximiser l'accès et le caractère abordable du vaccin contre le Covid-19 pour les personnes à travers le monde, et ceux qui financent les vaccins avec des fonds publics devraient être transparents quant aux modalités et conditions qui y sont attachées, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Les gouvernements devraient soutenir la proposition de l’Inde et de l’Afrique du Sud de renoncer à certains aspects des règles mondiales sur la propriété intellectuelle (PI) pour permettre une fabrication à grande échelle et rendre les vaccins…