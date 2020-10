Bangladesh : Mettre fin aux violences faites aux femmes

Click to expand Image Ces femmes participaient à une veillée aux chandelles pour marquer la Journée internationale de la femme à Dhaka, au Bangladesh, le 8 mars 2019. © 2019 Rehman Asad / Barcroft Media via Getty Images (New York) – Les femmes et les filles au Bangladesh sont de plus en plus exposées au risque de subir des violences conjugales ou domestiques en cette période de pandémie de Covid-19, ce qui met en lumière les obstacles systémiques auxquels elles se heurtent depuis longtemps pour bénéficier de recours juridiques, de protections et de services sociaux, a déclaré Human Rights…