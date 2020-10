États-Unis : Le futur président devra protéger les droits humains et faire cesser les abus

Click to expand Image La Maison-Blanche, à Washington. © 2019 Getty Images / S. Greg Panosian Quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre, il pourra – et devra –permettre aux États-Unis d’avancer en faisant des droits humains une priorité pour la prochaine administration. Ceci implique l’abandon de politiques qui remettent en cause le droit des habitants des États-Unis de vivre dans la dignité, d’exprimer leurs opinions, de fonder une famille comme bon leur semble, de ne pas souffrir de la faim, de consulter un médecin sans craindre la ruine financière…

