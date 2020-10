Le président tanzanien Magufuli vote aux élections

Le président tanzanien Magufuli vote aux élections

Le président tanzanien John Magufuli vote aux élections du pays alors qu'il cherche un second mandat. Longtemps considéré comme un havre de stabilité en Afrique de l'Est, les observateurs affirment que la Tanzanie a vu l'étouffement de la démocratie et une répression de la liberté d'expression sous le règne de Magufuli, 60 ans, et de son parti Chama Cha Mapinduzi (CCM), au pouvoir depuis 1961.