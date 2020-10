Iran : 10 personnes liées au journalisme condamnées à un total de plus de 128 ans de prison ferme

ActualitésHuit collaborateurs d’une plateforme gouvernementale, un citoyen-journaliste et la mère d’un photojournaliste ont été condamnés, en Iran, à des peines dont le cumul atteint plus de 128 ans de prison ferme. Reporters sans frontières (RSF) dénonce des sentences particulièrement sévères et cette nouvelle répression contre la liberté d’information dans le pays.