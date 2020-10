Les libertés, un enjeu majeur de la présidentielle tanzanienne

Des groupes de défense de la liberté de la presse et des journalistes accusent le président tanzanien John Magufuli de museler les critiques avant les élections de mercredi. Les autorités ont suspendu cette année un certain nombre de médias et de publications, soulevant des inquiétudes sur la censure croissante.