L'ambassade américaine demande l'aide du public pour retrouver un otage

Toujours pas de nouvelles du citoyen américain enlevé mercredi a la frontière nigéro-nigériane. La victime qui vivait avec son épouse et leur enfant dans son jardin près du village de MASSALATA, serait conduite au Nigeria par ses ravisseurs, six au total, tous armés et venus à motos