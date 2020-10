Rentrée scolaire: le plus grand souci des parents est d'ordre sanitaire

A l'approche de la rentrée scolaire du 2 novembre au Togo, le plus grand souci des parents n'est plus d'ordre pécunier mais plutôt sanitaire, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Beaucoup s’interrogent et dénoncent un manque de communication de la part des établissements.