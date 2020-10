Le gouvernement dénonce "des cas avérés de scènes criminelles savamment programmées"

Le gouvernement guinéen fait état de plus de 240 arrestations lors des violences post-électorales qui ont suivi la réélection contestée du président sortant Alpha Condé et qui ont fait au moins 27 morts selon l'opposition et une dizaine selon les autorités, émissaires de l'ONU , l'Union africaine (UA) et la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).