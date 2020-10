Etats-Unis : RSF appelle le Département de la Sécurité intérieure à abandonner son projet de loi sur la restriction de visas pour les journalistes

ActualitésLe Département américain de la Sécurité intérieure (U.S. Department of Homeland Security, ou DHS) s’apprête à finaliser un projet de loi destiné à durcir les conditions de délivrance de visas aux journalistes étrangers travaillant dans le pays. Reporters sans frontières (RSF) appelle le ministère à abandonner ce projet qui entraverait l’indépendance des journalistes étrangers, et exhorte à nouveau les candidats aux élections américaines du 3 novembre à signer le #PressFreedomPact.