Des dizaines de salles de sport ont ouvert leurs portes à Abidjan

En l’espace de quelques années, des dizaines de salles de sport ont ouvert leurs portes à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Dans cette ville connue pour ses embouteillages et où les espaces verts sont rares, les Abidjanais sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le sport en salle pour rester en forme et entretenir leur corps.