Cambodge : Hun Sen est soutenu par des généraux responsables d’abus

(New York, le 22 octobre 2020) - Le régime à parti unique et de plus en plus dictatorial du Cambodge est soutenu par des généraux qui dirigent les forces de sécurité et qui sont responsables de violations graves et systématiques des droits humains, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Human Rights Watch vient de publier une version en langue khmère de son rapport de 2018, « Cambodia’s Dirty Dozen: A Long History of Rights Abuses by Hun Sen’s Generals » (« Douze généraux cambodgiens aux mains sales : Violations répétées des droits humains par les généraux de Hun Sen »). L’organisation a également…