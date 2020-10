Pologne. Le Tribunal constitutionnel opère un retour en arrière quant aux droits reproductifs

L’arrêt du Tribunal constitutionnel polonais jugeant inconstitutionnel l’avortement en cas de « malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable potentiellement mortelle pour le fœtus » nuit aux femmes et aux filles et viole leurs droits fondamentaux, ont déclaré le 22 octobre Amnesty International, le Centre pour les droits reproductifs et Human Rights Watch.