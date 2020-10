États-Unis. La police ne protège pas les manifestant·e·s des violences, à l’approche d’élections sous haute tension

Les organes chargés de l’application des lois aux États-Unis ne facilitent pas l’exercice du droit fondamental à la liberté de réunion pacifique et ne protègent pas les manifestations et les contre-manifestations des interventions violentes de groupes armés, notamment, indique Amnesty International dans un nouveau rapport publié vendredi 23 octobre, intitulé Losing the Peace: US Police Failures to Protect Protesters from Violence.

