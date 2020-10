Dernier débat Trump-Biden: l'analyse de Claude Porsella, ancien chef de VOA Afrique

Donald Trump et Joe Biden seront face-à-face une dernière fois ce jeudi soir à un peu plus de dix jours du scrutin alors que des dizaines de millions d’Américains ont déjà voté par correspondance ou en personne. Sur l’histoire et l’importance des débats présidentiels, Abdourahmane Dia a joint ici à Washington Claude Porsella, ancien chef du service francophone de VOA Afrique.