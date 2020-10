Canada : La crise climatique épuise les ressources alimentaires des Premières Nations

Le réchauffement climatique a des conséquences de plus en plus lourdes sur les Premières Nations du Canada, épuisant leurs sources d’alimentation et affectant leur santé. Le Canada contribue à la crise climatique, qui touche durement les peuples autochtones vivant de la chasse et de la pêche. Le Canada devrait intensifier de toute urgence ses efforts de réduction des émissions et apporter un appui financier et technique aux Premières Nations qui en subissent déjà les effets. (Ottawa) – Le réchauffement climatique a des conséquences de plus en plus lourdes sur les Premières Nations au Canada, épuisant…