Des centaines de parlementaires européens et américains appellent le Président Abdel Fattah al Sissi à libérer les prisonniers d’opinion égyptiens

En début de semaine, plus de 278 législateurs européens et américains ont envoyé des lettres ouvertes au Président Égyptien Abdel Fattah al Sissi. Ces lettres envoient un message fort dénonçant la situation des prisonniers d’opinion. L’inquiétude grandissant, 84 membres du Parlement européen, 138 membres des Parlements nationaux de l’Union européenne et 56 membres du Congrès américain ont écrit au Président al Sissi pour l’inciter à mettre un terme à l’emprisonnement injuste des défenseur·e·s des droits humains, journalistes, avocat.e.s et militant·e·s politiques détenus en Égypte simplement pour…