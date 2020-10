VOA Correspndant du 21 Octobre 2020 : La Floride a prouvé son importance lors des six dernières élections présidentielles

Le président Donald Trump et son challenger démocrate, Joe Biden, ont fait campagne avec acharnement dans l'État de Floride, dans le sud-est des États-Unis, qui détient 29 des 270 grands électeurs dont chaque candidat aurait besoin pour remporter l'élection. Le plus grand État clé d’Amérique et un paradis pour les retraités, la Floride, a choisi le vainqueur des six dernières élections présidentielles. Voyons cela dans ce reportage de Carolyn Presutti. Elle évoque notamment ce...