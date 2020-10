Dawit Isaak : RSF dépose plainte pour crime contre l’humanité en Suède

ActualitésReporters sans frontières (RSF) a déposé une plainte pour crime contre l’humanité auprès de la justice suédoise pour le journaliste érythréo-suédois Dawit Isaak. Au secret depuis 2001, le plus ancien journaliste détenu au monde doit enfin faire l’objet d’une enquête sérieuse afin que les individus responsables de son sort puissent être poursuivis et condamnés.La plainte déposée au nom de RSF, le 21 octobre 2020, par deux avocats suédois auprès du bureau du procureur pour les crimes internationaux de Stockholm, dénonce des faits de c