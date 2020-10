Elections américaines : la sécurité des journalistes en question

ActualitésA deux semaines à peine des élections américaines, l’hostilité manifeste envers les journalistes à travers tout le territoire inquiète au plus au point Reporters sans frontières (RSF) qui appelle à l’arrêt immédiat de ces agressions et à la prise de mesures concrètes – à commencer par la signature, par les candidats, du #PressFreedomPact.Jamais auparavant dans l'histoire américaine la presse n'a été à ce point sous le feu des critiques et la cible d’attaques.