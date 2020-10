Robots tueurs : Des précédents peuvent servir de base pour un traité d’interdiction

Suivant l'exemple de précédents juridiques, un nouveau traité sur les robots tueurs devrait garantir un contrôle humain significatif sur le recours à la force et interdire l'utilisation d'armes fonctionnant sans un tel contrôle. © 2020 Brian Stauffer pour Human Rights Watch (Washington, DC) – Un traité d'interdiction des armes entièrement autonomes, ou « robots tueurs », est essentiel et réalisable, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. 20 octobre 2020 New Weapons, Proven Precedent Elements of and Models for a Treaty on Killer…