Les inquiétudes abondent à l'approche de la présidentielle ivoirienne

Vous l’avez vu, les craintes sont grandes pour cette présidentielle ivoirienne du 31 octobre, dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3 mille morts et qui était survenue après une décennie de tensions. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint, via Skype, à Abidjan, Alexis Tano, journaliste et analyste politique.