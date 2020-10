Les donateurs promettent 1,7 milliard de dollars pour accroitre l'aide humanitaire au Sahel

Les pays donateurs ont promis mardi , donner plus de 1,7 milliard de dollars au Sahel central, pour accroître l'aide humanitaire dans la région et éviter qu'elle ne plonge "dans l’une des plus grandes crises humanitaires au monde", a indiqué l'ONU.