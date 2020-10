Minute Eco: Baisse de la production pétrolière du Gabon et la BAD investit en Guinée

Au Gabon, la production pétrolière baissera de plus de 10,5 millions de tonnes en 2021. La Guinée a reçu 846. 360 dollars de la BAD pour développer son secteur du miel. Le FMI exhorte les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à accélérer les réformes et les efforts de diversification.