Qatar. Des employées domestiques livrent leurs témoignages marqués par les abus et l’exploitation

Dans un nouveau rapport, Amnesty International révèle que les employé·e·s domestiques étrangers embauchés au Qatar sont poussés jusqu’au point de rupture par la surcharge extrême de travail, le manque de repos et les traitements abusifs et dégradants. Après avoir mené des entretiens avec 105 femmes travaillant comme employées de maison et logées par leur employeur au Qatar, elle a constaté que leurs droits sont toujours piétinés et bafoués malgré les réformes mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail. Certaines affirment avoir été victimes de graves infractions,…