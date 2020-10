Mauritanie : Libérer des activistes inculpés de blasphème

Click to expand Image (Beyrouth) – Le gouvernement mauritanien devrait abandonner les charges de blasphème et d’outrage à l’islam portées contre huit activistes politiques et remettre en liberté cinq d’entre eux qui se trouvent en détention provisoire depuis le 26 février 2020, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le tribunal pénal de Nouakchott Ouest doit entendre l’affaire le 20 octobre. Examiné par Human Rights Watch, l’acte d’accusation reproche aux huit accusés de « se moquer de Dieu, de son messager et du livre sacré » et de « créer, enregistrer et publier des messages en utilisant…