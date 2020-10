Cameroun : Des chefs de l’opposition et leurs partisans détenus

Des manifestants sont stoppés par des gendarmes et des policiers à Bafang, dans l'ouest du Cameroun, le 22 septembre 2020. © 2020 Privé (Nairobi) – Les forces de sécurité camerounaises ont tiré des gaz lacrymogènes, utilisé des canons à eau et arrêté des centaines de personnes, principalement des membres et partisans de partis de l'opposition, pour disperser des manifestations pacifiques dans tout le pays le 22 septembre 2020. De nombreux manifestants pacifiques ont été battus et maltraités lors de leur arrestation et pendant leur détention. Les autorités camerounaises…