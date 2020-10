Corée du Nord : Un horrifiant système de détention provisoire

Click to expand Image Ce dessin montre une cellule bondée d'un centre nord-coréen de détention provisoire et d'interrogatoires (« kuryujang »). L’illustration est basée sur des témoignages d'anciens détenus recueillis par Human Rights Watch, ainsi que sur l'expérience personnelle du dessinateur, qui a lui-même été détenu dans l’un de ces centres. © 2020 Choi Seong Guk pour Human Rights Watch (Séoul) – Le système nord-coréen de détention provisoire et d’interrogatoire est arbitraire et ne repose sur aucun respect de procédures régulières, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié…