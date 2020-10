RSF inaugure une bâche géante pour Khaled Drareni sous le parrainage de Souad Massi et C215

ActualitésUn mois après l’annonce de la condamnation de Khaled Drareni à deux ans de prison ferme, Reporters sans frontières (RSF) a installé une bâche géante avec le portrait du journaliste algérien sur un immeuble situé au bord du périphérique de Paris. L’auteure compositrice, et interprète Souad Massi et l’artiste urbain C215 ont parrainé cette opération de soutien au journaliste.Le portrait de Khaled Drareni réalisé par l’artiste C215 et imprimé sur une bâche de plus de 300 m2 - 18 mètres de haut et de 18 de large - a été déployé sur la façade d’un imm