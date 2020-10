Afflux sans précèdent des Américains aux urnes pour le vote anticipé

Afflux sans précèdent des Américains aux urnes pour le vote anticipé en prélude à la présidentielle du 3 no-vembre. Ils sont déjà plus de 14 millions à avoir voté, soit au moins dix fois plus qu’aux précédentes élections, et des millions d’autres s’apprêtent à faire autant avant le Jour J. Qui sont-ils et quel impact leurs votes pour-raient-ils avoir sur le scrutin ?