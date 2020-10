Liban. Un an après le mouvement de protestation d’octobre, l’impunité continue de prévaloir

Un an s’est écoulé depuis le début des manifestations massives au Liban et les autorités n’ont pas répondu aux revendications légitimes de la population qui demandait le respect de ses droits sociaux et économiques, et elles ont de surcroît réprimé de façon croissante les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression, a déclaré Amnesty International le 16 octobre.