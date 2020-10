Malte: trois ans après l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, l’enquête piétine et les réformes se font toujours attendre

ActualitésTrois ans après l’assassinat de la journaliste maltaise, la quête de justice reste entière et des réformes essentielles n’ont toujours pas été engagées par le gouvernement. Reporters sans frontières (RSF) réitère son appel à ce que justice soit rendue pour Daphne Caruana Galizia et à la mise en œuvre immédiate de mesures pour garantir une plus grande liberté de la presse sur l’archipel. Ce vendredi 16 octobre marque le troisième anniversaire de l’assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia et se déroule dans un climat toujours aussi inquiétant pour la libe