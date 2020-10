Accusée de racket, la police suspend les contrôles routiers à Ouagadougou

Au Burkina Faso, la Police nationale régulièrement accusée de racket et de corruption, ne devrait plus mener de contrôles routiers dans la capitale Ouagadougou et sa région. Cette décision prise par le directeur de la police nationale fait suite à de nombreuses plaintes d’usagers sur des cas de corruption et de racket.