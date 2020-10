RDC : un journaliste en fuite après l’intrusion d’hommes armés dans sa radio

ActualitésReporters sans frontières (RSF) demande aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour identifier et arrêter les hommes armés ayant pénétré les locaux d’une radio de la province du Sud-Kivu et pour assurer la sécurité du directeur de la station menacé de mort.Masqués et armés de kalachnikov, trois hommes ont fait irruption dans les locaux de la radio congolaise Ngoma ya Amani RNA, dans la nuit du 27 au 28 septembre.