Algérie : Condamnations collectives pour homosexualité

Un manifestant algérien tient le drapeau national lors d'une manifestation contre le gouvernement à Alger, le 29 novembre 2019. © 2019 AP Photo/Toufik Doudou (Beyrouth) – Le 3 septembre 2020, un tribunal algérien a condamné deux hommes à des peines de prison et 42 autres personnes à des peines avec sursis à la suite d'arrestations massives par la police dans le cadre d'un « mariage gay » présumé, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités devraient annuler les actes d'accusation et remettre immédiatement ces personnes en liberté. Le 24 juillet 2020,…