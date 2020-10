Syrie/Russie : La stratégie militaire cible des infrastructures civiles

Les attaques répétées des forces armées syriennes et russes contre des infrastructures civiles d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, sont de toute évidence des crimes de guerre et pourraient constituer des crimes contre l’humanité, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport diffusé ce jour. Des centaines de civils ont été tués lors de dizaines de frappes aériennes et au sol menées d’avril 2019 à mars 2020 contre des hôpitaux, des écoles et des marchés. Ces offensives illégales ont gravement porté atteinte aux droits à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, à l’eau et au logement, déclenchant…