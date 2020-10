Les candidats Trump et Biden à la conquête des électeurs de la Floride

Le président Donald Trump est reparti en campagne cette semaine en vue de l’élection présidentielle du 3 novembre, après que son médecin a affirmé que le chef de l’Exécutif américain avait été déclaré négatif au coronavirus et n'était plus contagieux pour les autres. À trois semaines du scrutin, le président républicain et son adversaire démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden, sillonnent les États clés pour dynamiser leurs partisans.