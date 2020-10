Inde : Les femmes face au risque d’abus sexuels sur leur lieu de travail

(New York) – Le manquement du gouvernement indien à sa responsabilité de faire appliquer de manière appropriée sa loi sur le harcèlement sexuel expose des millions de femmes à des risques sur leur lieu de travail en les privant de recours, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Le gouvernement devrait d’urgence veiller à la stricte application de sa Loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparations), soit en anglais « Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act », communément…