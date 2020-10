Chili. Des enquêtes pénales doivent être ouvertes sur des responsables de la police nationale chilienne pour des violations des droits humains

Le ministère public doit veiller à ce qu’une enquête soit ouverte sur plusieurs membres du commandement stratégique des Carabiniers du Chili (la police chilienne) tels que son directeur, son sous-directeur et son directeur de l’ordre public et de la sécurité, ainsi que sur certains membres du commandement opérationnel du secteur métropolitain, en raison de leur possible responsabilité dans des violations des droits humains commises pendant ce que l’on appelle le « soulèvement social », souligne Amnesty International le 14 octobre dans un nouveau rapport publié à l’occasion du premier anniversaire…