Plus de 400 cas de viols depuis janvier en Guinée

La Guinée est parmi les pays où les femmes sont les plus malheureuses. Affirmation faite le week-end dernier à Conakry par le club des jeunes filles leaders de Guinée, une ONG de défense des droits des filles. Plus nombreuses les femmes guinéennes n'ont jusqu'ici pas réussi à porter une des leurs à la tête du pays. Et ce ne sont pas les occasions qui manquent . Cette année deux candidates sont en lice pour la magistrature suprême.