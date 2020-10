Irak : alerte sur le sort du journaliste kurde Sherwan Sherwani

ActualitésDepuis l’emprisonnement du journaliste kurde irakien Sherwan Sherwani il y a une semaine, nul ne sait où il se trouve et quel est son état de santé. Reporters sans frontières (RSF) s’inquiète du sort qui lui est réservé et demande aux autorités de permettre à son avocat de lui rendre visite le plus rapidement possible. Son