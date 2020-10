Amnesty International, Angelina Jolie et Geraldine Van Bueren s’associent pour écrire un livre relatif aux droits de l’enfant

Amnesty International et Angelina Jolie ont annoncé mercredi 14 octobre leur collaboration sur un ouvrage destiné aux adolescent·e·s, auquel ont participé des enfants et des jeunes gens, et qui met l’accent sur les droits énoncés dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.