Féenose raconte sa guérison de l'excision

Les mutilations génitales féminines concernent plus de 130 millions de filles et femmes dans le monde avec plus de trois millions de nouveaux cas par an. Dans sa nouvelle chanson "Mon Histoire", la chanteuse germano-burkinabè Féenose en parle. Survivante d'une excision suivie de graves complications, sa vie a changé lorsqu'elle a opté pour une opération chirurgicale reconstructrice au Burkina Faso, où elle a subi les MGF à l'âge de cinq ans. Ecoutez un extrait de son...