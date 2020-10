Les poursuites à l’encontre d’un ancien député remettent en question les espoirs de réforme au Burundi

L’espoir de voir un nouveau président renverser le cycle répressif au Burundi semble de plus en plus mince. Click to expand Image Fabien Banciryanino. © Privé La décision des autorités judiciaires burundaises de poursuivre un ancien membre du parlement indépendant – connu pour être un fervent défenseur des droits humains – vient s’ajouter à une série de signes préoccupants. Fabien Banciryanino, qui représentait la province de Bubanza avant les élections de cette année, est mis en examen pour atteinte à la sécurité de l’État, dénonciation calomnieuse et rébellion. Le 2 octobre,…