Les habitants de Gao souhaitent le retour de l’humanitaire franco-suisse Sophie Patronin

Après 4 longues années de captivité dans le sahel, l’humanitaire franco-suisse Sophie Patronin a été libérée le jeudi dernier avec le chef de file de l'opposition malienne Soumaila Cissé et 2 autres italiens. A Gao, où elle mène ses activités de nutrition des enfants orphelins et démunis depuis plusieurs années, les populations se réjouissent de sa libération et souhaitent son retour.