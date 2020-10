Les hôpitaux COVID-19 se vident rapidement

Au Congo-Brazaville, la commission de prise en charge des patients covid-19 annonce une spectaculaires baisse en nombre de malades au point où dans plusieurs centres il n'y a plus de cas Covid. Selon les experts, les patients atteints de ce virus sont de plus en plus asymptomatiques et donc ne sont plus reconnus par le protocole sanitaire mis en place dans le pays.