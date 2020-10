Désarroi et tristesse suite à l'effondrement d'un immeuble à Lagos: 8 morts

Huit personnes sont mortes lorsqu'un bâtiment s'est effondré dans le centre économique densément peuplé du Nigéria, Lagos. La cause reste inconnue mais les effondrements de bâtiments sont courants dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où des millions de personnes vivent dans des propriétés délabrées et où les lois sur la construction sont systématiquement ignorées.