Construire un monde plus juste pour des millions de filles

Click to expand Image Des étudiantes espagnoles manifestaient contre les violence sexuelles encore trop répandues en Espagne, lors d’une marche à Madrid, le 6 mars 2020. © 2020 Alberto Sibaja/Pacific Press/Sipa via AP Images À l’occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre, les gouvernements à travers le monde devraient présenter des projets qui permettraient de changer le cours de l’Histoire en progressant vers un avenir plus équitable pour les filles du monde entier. D’importantes améliorations ont déjà pu être constatées. Un nombre croissant de filles finissent…