Tanzanie. Instrumentalisation de la législation pour saper les libertés politiques et civiles en vue des élections

Le gouvernement du président tanzanien John Magufuli a constitué un formidable arsenal de lois qu’il utilise pour étouffer toutes les formes de dissidence et réprimer les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique en amont des élections du 28 octobre, a déclaré Amnesty International à l’occasion du lancement le 12 octobre de son rapport intitulé Lawfare – Repression by Law Ahead of Tanzania’s General Elections.